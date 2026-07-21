Velika zaplena droge u Beogradu – pronađeno 13 kilograma kokaina i heroina, uhapšen mladić

Beogradska policija zaplenila je 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina i uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom automobila i stana koje je koristio osumnjičeni L. T. (2000), policija je pronašla i zaplenila 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. .