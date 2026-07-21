Đurić: Srbija vodi izbalansiranu politiku, pažljivo pratimo sve geopolitičke promene

RTV pre 54 minuta  |  Tanjug, Politika
Đurić: Srbija vodi izbalansiranu politiku, pažljivo pratimo sve geopolitičke promene

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da Srbija vodi izbalansiranu spoljnu politiku i da želi da ima dobre odnose sa svim relevantnim faktorima u svetu, kao i sa tradicionalnim prijateljima ukazujući da Srbija ima čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Kinom, da neguje odnose sa Rusijom, kao i da je nedavno otvorila strateški dijalog sa SAD.

Đurić je istakao da strateški dijalog sa SAD, koji je otvoren prošle sedmice u Vašingtonu, vodi jačanju regionalnog mira, stabilnosti i bezbednosti, širenju ekonomske, energetske, obrazovne i naučno-tehnološke saradnje, infrastrukture, telekomunikacija i digitalizacije i izgradnji zajedničke prosperitetnije budućnosti. Govoreći o spoljnoj politici Srbije, Đurić je naveo da lista susreta sa najuticajnijim i važnim državnicima koje su u poslednjih godinu-dve u
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