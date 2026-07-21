Iznenadna smrt novinara koji je izveštavao o sukobu Trampa i Meloni

RIM - Italijanski novinar Danijele Kompatanđelo koji je nedavnim, eksluzivnim intervjuom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom pokrenuo politički okršaj između američkog predsednika i italijanske premijerke Đorđe Meloni, ali i čitave italijanske vlade, iznenada je preminuo u 50. godini nakon kratke bolesti.

Kompatanđelo, dopisnik italijanskog TV kanala La7 iz Vašingtona i predsednik Udruženja stranih dopisnika u Beloj kući, poslednjih meseci je skrenuo međunarodnu pažnju na sebe, nakon intervjua sa Trampom u kome je američki predsednik, između ostalog, rekao da ga je italijanska premijerka Đorđa Meloni "molila za zajedničku fotografiju na samitu G7", a Melonijeva je ubrzo uzvratila rekavši da je Tramp izneo "potpuno izmišljene tvrdnje", prenosi Juronjuz. Američki