Iznenadna smrt novinara koji je izveštavao o sukobu Trampa i Meloni

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Iznenadna smrt novinara koji je izveštavao o sukobu Trampa i Meloni

RIM - Italijanski novinar Danijele Kompatanđelo koji je nedavnim, eksluzivnim intervjuom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom pokrenuo politički okršaj između američkog predsednika i italijanske premijerke Đorđe Meloni, ali i čitave italijanske vlade, iznenada je preminuo u 50. godini nakon kratke bolesti.

Kompatanđelo, dopisnik italijanskog TV kanala La7 iz Vašingtona i predsednik Udruženja stranih dopisnika u Beloj kući, poslednjih meseci je skrenuo međunarodnu pažnju na sebe, nakon intervjua sa Trampom u kome je američki predsednik, između ostalog, rekao da ga je italijanska premijerka Đorđa Meloni "molila za zajedničku fotografiju na samitu G7", a Melonijeva je ubrzo uzvratila rekavši da je Tramp izneo "potpuno izmišljene tvrdnje", prenosi Juronjuz. Američki
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Tramp najavio carine od 50 odsto na robe iz Kanade

Tramp najavio carine od 50 odsto na robe iz Kanade

Biznis.rs pre 28 minuta
Eskalacija trgovinskih tenzija između Kanade i SAD: Trampov udar carinama od 50 odsto, Otava najavljuje odgovor

Eskalacija trgovinskih tenzija između Kanade i SAD: Trampov udar carinama od 50 odsto, Otava najavljuje odgovor

Euronews pre 43 minuta
Tramp aktivirao zakon od pre više od 90 godina, „pređen Rubikon“: SAD uvele carine od 50 odsto na proizvode iz Kanade

Tramp aktivirao zakon od pre više od 90 godina, „pređen Rubikon“: SAD uvele carine od 50 odsto na proizvode iz Kanade

Danas pre 1 sat
Tramp uvodi nove carine Kanadi: Dodatnih 50 odsto na vino, automobile i druge proizvode

Tramp uvodi nove carine Kanadi: Dodatnih 50 odsto na vino, automobile i druge proizvode

Bonitet pre 3 sata
Tramp aktivirao zakon star skoro 100 godina i udario na Kanadu: Carine od 50% na sve, od mleka do perika

Tramp aktivirao zakon star skoro 100 godina i udario na Kanadu: Carine od 50% na sve, od mleka do perika

Telegraf pre 4 sati
"Od vina do hokejaških palica i cementa" Tramp potpisao: SAD uvode dodatne carine od 50 odsto na robu iz Kanade

"Od vina do hokejaških palica i cementa" Tramp potpisao: SAD uvode dodatne carine od 50 odsto na robu iz Kanade

Večernje novosti pre 4 sati
'Slučaj dim': Tramp ispunio pretnju, uveo carine Kanadi od 50 odsto

'Slučaj dim': Tramp ispunio pretnju, uveo carine Kanadi od 50 odsto

BBC News pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonRimBela kućaDonald TrampĐorđa Meloni

Svet, najnovije vesti »

Eskalacija sukoba: Iran u „totalnom ratu“, Jordan oborio rakete

Eskalacija sukoba: Iran u „totalnom ratu“, Jordan oborio rakete

Naslovi.ai pre 4 minuta
Jordan oborio tri iranske rakete

Jordan oborio tri iranske rakete

RTV pre 3 minuta
Viktor Orban će sutra saopštiti ko preuzima mesto novog šefa poslaničkog kluba Fidesa, jedno ime se pominje kao sigurna opcija…

Viktor Orban će sutra saopštiti ko preuzima mesto novog šefa poslaničkog kluba Fidesa, jedno ime se pominje kao sigurna opcija

Danas pre 13 minuta
Peskov: NATO planira raspoređivanje trupa u Ukrajini, što je za Rusiju neprihvatljivo

Peskov: NATO planira raspoređivanje trupa u Ukrajini, što je za Rusiju neprihvatljivo

RTV pre 13 minuta
Godišnjica spuštanja na Mesec najavljuje skori povratak astronauta

Godišnjica spuštanja na Mesec najavljuje skori povratak astronauta

Newsmax Balkans pre 3 minuta