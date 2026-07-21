Na jezeru Gazivode počelo rušenje vikendica u vlasništvu Srba

GAZIVODE - Komapnija Ibar-Lepenac počela je sa rušenjem oko desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog Potoka.

Po nalogu kompanije Ibar-Lepenac jutros su dopremljene teške mašine koje su najpre raščišćavale pristup kamionima do vikendica, nakon čega je nešto posle 11 časova započelo rušenje objekata. Vlasnici vikendica iznosili su jutros svoje stvari, a na prilazu Čečevu, duž jezera Gazivode, raspoređen je veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije sa blindiranim vozilima, naoružanih dugim cevima. Prisutni su vatrogasci i medicinske ekipe. U subotu je istekao rok od 15