RHMZ izdao upozorenje na grmljavinske nepogode za područje zapadne, jugozapadne i južne Srbije

RTV pre 22 minuta  |  Tanjug
RHMZ izdao upozorenje na grmljavinske nepogode za područje zapadne, jugozapadne i južne Srbije

BEOGRAD - Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) izdao je za danas upozorenje na grmljavinske nepogode za područje Srbije.

Danas posle podne, uveče i u toku noći biće nestabilno sa lokalnim vremenskim nepogodama, jakim pljuskovima, grmljavinom, gradom i olujnim vetrom, naročito izraženim na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije. Za konkretne lokacije RHMZ će izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Danas oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, pre podne uglavnom suvo,
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