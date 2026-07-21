Tužilaštvo obavilo uviđaj u akva parku u Smederevu u kojem se utopilo dete

SMEDEREVO - Dežurni tužilac sa policijom obavio uviđaj u akva parku u Smederevu, gde se utopilo dete, saopštilo je danas Više javno tužilaštvo u Smederevu.

"U cilju rasvetljavanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja, biće obavljena obdukcija, kao i preduzete sve druge neophodne radnje, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena", saopšteno je iz tog tužilaštva. Dečak rođen 2021. godine se 20. jula utopilo u akva parku "Jugovo" u Smederevu. Akva park u Smederevu saopštio da neće raditi do daljeg Akva park "Jugovo" u Smederevu, u kojem se 20. jula utopio dečak rođen 2021. godine, saopštio je da neće raditi do