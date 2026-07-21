Tužilaštvo obavilo uviđaj u akva parku u Smederevu u kojem se utopilo dete

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Tužilaštvo obavilo uviđaj u akva parku u Smederevu u kojem se utopilo dete

SMEDEREVO - Dežurni tužilac sa policijom obavio uviđaj u akva parku u Smederevu, gde se utopilo dete, saopštilo je danas Više javno tužilaštvo u Smederevu.

"U cilju rasvetljavanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja, biće obavljena obdukcija, kao i preduzete sve druge neophodne radnje, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena", saopšteno je iz tog tužilaštva. Dečak rođen 2021. godine se 20. jula utopilo u akva parku "Jugovo" u Smederevu. Akva park u Smederevu saopštio da neće raditi do daljeg Akva park "Jugovo" u Smederevu, u kojem se 20. jula utopio dečak rođen 2021. godine, saopštio je da neće raditi do
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"Više od sat vremena su pokušavali da ga spasu" Novi detalji tragedije u akva-parku u Smederevu, očevidac opisao potresne scene…

"Više od sat vremena su pokušavali da ga spasu" Novi detalji tragedije u akva-parku u Smederevu, očevidac opisao potresne scene

Kurir pre 3 minuta
Tragedija u akva parku "Jugovo" u Smederevu: Utopio se dečak star pet godina, bazen zatvoren do daljnjeg

Tragedija u akva parku "Jugovo" u Smederevu: Utopio se dečak star pet godina, bazen zatvoren do daljnjeg

Euronews pre 1 sat
Oglasilo se VJT u Smederevu nakon utapanja četvorogodišnjeg deteta u akva-parku: Pokrenuta istraga, naložena obdukcija

Oglasilo se VJT u Smederevu nakon utapanja četvorogodišnjeg deteta u akva-parku: Pokrenuta istraga, naložena obdukcija

Nova pre 1 sat
Majka bila u akva-parku sa šestoro dece, odjednom se čuo vrisak: Otkrivamo potresne detalje utapanja dečaka kod Smedereva

Majka bila u akva-parku sa šestoro dece, odjednom se čuo vrisak: Otkrivamo potresne detalje utapanja dečaka kod Smedereva

Kurir pre 38 minuta
Tužilaštvo obavilo uviđaj u akva parku u Smederevu u kojem se utopilo dete

Tužilaštvo obavilo uviđaj u akva parku u Smederevu u kojem se utopilo dete

Insajder pre 1 sat
Dečak se utopio na bazenu u akva parku u Smederevu

Dečak se utopio na bazenu u akva parku u Smederevu

N1 Info pre 1 sat
Majka došla sa šestoro dece na bazen, sve se dogodilo u trenutku: Novi detalji stravične tragedije u akva-parku u Smederevu…

Majka došla sa šestoro dece na bazen, sve se dogodilo u trenutku: Novi detalji stravične tragedije u akva-parku u Smederevu, gde se utopilo dete

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SmederevoTužilaštvo

Zabava, najnovije vesti »

Ona je izbačena iz superfinala: Evo ko zauzima 16. mesto Elite 9

Ona je izbačena iz superfinala: Evo ko zauzima 16. mesto Elite 9

Blic pre 13 minuta
Prekinut koncert Milice Todorović: Pevačica odmah reagovala čim je saznala šta se desilo

Prekinut koncert Milice Todorović: Pevačica odmah reagovala čim je saznala šta se desilo

Blic pre 3 minuta
(Video) Mali Mario vozi čamac Marija Šerifović snimila presladak trenutak, sa naslednikom uživa u krstarenju Jadranom

(Video) Mali Mario vozi čamac Marija Šerifović snimila presladak trenutak, sa naslednikom uživa u krstarenju Jadranom

Blic pre 13 minuta
Žena kupila tri kartona jaja, otišla na put, a kad se vratila u stan umalo se nije onesvestila: Nije bila sigurna da li je u…

Žena kupila tri kartona jaja, otišla na put, a kad se vratila u stan umalo se nije onesvestila: Nije bila sigurna da li je u pitanju skrivena kamera!

Blic pre 8 minuta
"Više od sat vremena su pokušavali da ga spasu" Novi detalji tragedije u akva-parku u Smederevu, očevidac opisao potresne scene…

"Više od sat vremena su pokušavali da ga spasu" Novi detalji tragedije u akva-parku u Smederevu, očevidac opisao potresne scene

Kurir pre 3 minuta