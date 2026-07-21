AMSS: Vožnju treba prilagoditi promenljivom vremenu, kamioni na Batrovcima čekaju tri sata

Vozačima se savetuje da obrate pažnju na moguće povremene pljuskove i da prilagode vožnju promenljivom vremenu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni čekaju na Batrovcima oko tri sata, a na Horgošu i Šidu oko dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila. Jutros nema zadržavanja na naplatnim stanicama širom Srbije, naveo je AMSS.