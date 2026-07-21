EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

Serbian News Media pre 5 sati
EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao
Evropska unija izrazila je danas zabrinutost odlukom Kosovskog tužilačkog saveta (KTS) da prihvati ostavke srpskih sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja koje su već bile povučene i današnju odluku kosovske predsednice u tehničkom mandatu da proglasi te ostavke važećim. „Ovo izgleda nespojivo sa zakonom, pravnim procesom i opštim zahtevima vladavine prava na Kosovu“, rekao je portparol Evropske službe za spoljne poslove u saopštenju. „EU poziva sve relevantne
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