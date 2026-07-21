EU kritikovala Kosovo jer nije dozvolilo srpskim tužiocima da se vrate na posao

Evropska unija izrazila je danas zabrinutost odlukom Kosovskog tužilačkog saveta (KTS) da prihvati ostavke srpskih sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja koje su već bile povučene i današnju odluku kosovske predsednice u tehničkom mandatu da proglasi te ostavke važećim. „Ovo izgleda nespojivo sa zakonom, pravnim procesom i opštim zahtevima vladavine prava na Kosovu“, rekao je portparol Evropske službe za spoljne poslove u saopštenju. „EU poziva sve relevantne