Skupština u ponedeljak raspravlja o nepoverenju Vladi: Da li se Srbija približava vanrednim izborima?

Serbian News Media pre 1 sat
Skupština u ponedeljak raspravlja o nepoverenju Vladi: Da li se Srbija približava vanrednim izborima?

Narodna skupština Srbije trebalo bi u ponedeljak, 27. jula, da raspravlja o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi Srbije, čime će, posle višemesečnog odlaganja, jedna od najvažnijih političkih tema konačno doći pred poslanike.

Predlog za izglasavanje nepoverenja Vladi podnet je još 13. februara, a potpisala su ga 62 opoziciona narodna poslanika iz više stranaka i pokreta, među kojima su Narodni pokret Srbije, Stranka slobode i pravde, Zeleno-levi front, Srbija centar, Ekološki ustanak, Pokret slobodnih građana i drugi. Kao razlozi za pokretanje inicijative navedeni su odluka o skidanju zaštite sa kompleksa Generalštaba, kao i krivični postupak koji se vodi protiv ministra kulture Nikole
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