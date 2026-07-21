Trener Brage: Motivisani smo, znamo da ovde greške skupo koštaju

Igrači portugalske Brage stigli su u Pančevo oko 20,30 dan pred meč protiv Železničara u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Trener ekipe Karlos Visens stekao je u skorašnjem periodu iskustvo u okršajima protiv srpskih ekipa, pošto je prošle godine predvodio tim protiv Crvene zvezde u Ligi Evrope. Španski stručnjak kaže da nije toliko koristio prethodno iskustvo u pripremi predstojećeg meča. “Ceo pripremni period smo koristili kao pripremu za meč i razmišljali smo kako da tim bude što spremniji. Obratili smo pažnju na dinamiku, igru, napad, odbranu protivnika i pokušali smo da timu