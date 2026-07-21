U Beogradu zaplenjeno oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, uhapšen mladić

Sputnik pre 8 minuta
U Beogradu zaplenjeno oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, uhapšen mladić

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici MUP-a, UKP-a i Službe za borbu protiv droga, zaplenili oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili L. T. (26) zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u Beogradu pretresom automobila i stana koje je koristio osumnjičeni pronašla i zaplenila ove narkotike, saopštio je MUP. "Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu", rekao je ministar Dačić. Pogledajte i:
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Policija u Beogradu zaplenila oko 10 kg kokaina i tri kilograma heroina i uhapsila jednu osobu

Policija u Beogradu zaplenila oko 10 kg kokaina i tri kilograma heroina i uhapsila jednu osobu

N1 Info pre 8 minuta
MUP: Zaplenjeno 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina u Beogradu, uhapšena jedna osoba

MUP: Zaplenjeno 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina u Beogradu, uhapšena jedna osoba

Insajder pre 3 minuta
Dačić: Zaplenjeno oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, uhapšen mladić

Dačić: Zaplenjeno oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, uhapšen mladić

RTV pre 13 minuta
U Beogradu zaplenjeno oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina

U Beogradu zaplenjeno oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina

Serbian News Media pre 13 minuta
Velika zaplena droge u Beogradu – pronađeno 13 kilograma kokaina i heroina, uhapšen mladić

Velika zaplena droge u Beogradu – pronađeno 13 kilograma kokaina i heroina, uhapšen mladić

RTS pre 8 minuta
(Foto/video) Nađeno 10 kg kokaina i 3 kg heroina! Oglasio se ministar Dačić povodom hapšenja u Beogradu, policajci pretresli…

(Foto/video) Nađeno 10 kg kokaina i 3 kg heroina! Oglasio se ministar Dačić povodom hapšenja u Beogradu, policajci pretresli automobil i stan mladića (26)

Blic pre 8 minuta
U Beogradu zaplenjeno 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, uhapšen mladić (26)

U Beogradu zaplenjeno 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, uhapšen mladić (26)

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KokainHeroinTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaMUPsrbija

Društvo, najnovije vesti »

Srbija pod crvenim meteoalarmom: Sektor za vanredne situacije u pripravnosti

Srbija pod crvenim meteoalarmom: Sektor za vanredne situacije u pripravnosti

Naslovi.ai pre 4 minuta
MUP: Zaplenjeno 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina u Beogradu, uhapšena jedna osoba

MUP: Zaplenjeno 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina u Beogradu, uhapšena jedna osoba

Insajder pre 3 minuta
Policija u Beogradu zaplenila oko 10 kg kokaina i tri kilograma heroina i uhapsila jednu osobu

Policija u Beogradu zaplenila oko 10 kg kokaina i tri kilograma heroina i uhapsila jednu osobu

N1 Info pre 8 minuta
Dačić: Zaplenjeno oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, uhapšen mladić

Dačić: Zaplenjeno oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, uhapšen mladić

RTV pre 13 minuta
U Beogradu zaplenjeno oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina

U Beogradu zaplenjeno oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina

Serbian News Media pre 13 minuta