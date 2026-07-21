U Beogradu zaplenjeno oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, uhapšen mladić

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici MUP-a, UKP-a i Službe za borbu protiv droga, zaplenili oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili L. T. (26) zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u Beogradu pretresom automobila i stana koje je koristio osumnjičeni pronašla i zaplenila ove narkotike, saopštio je MUP. "Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu", rekao je ministar Dačić. Pogledajte i: