FINALE ELITE 9 UŽIVO: Marko Janjušević Janjuš zauzeo 9. mesto! Kačavenda i Matora SLAVILE njegov odlazak, pa usledio hladan tuš u studiju od Mileninog sina!
Svet & Skandal pre 30 minuta
U toku je spektakularno superfinale rijalitija „Elita 9“! Dvadeset učesnika se bori za titulu najboljeg i glavnu nagradu od čak 100.000 evra.
Posle deset meseci ispunjenih brojnim izazovima, brutalnim sukobima, neočekivanim obrtima i emotivnim trenucima, večeras se stavlja tačka na ovu sezonu. Tokom cele noći, sve do rane zore, pratimo vanredne preseke glasova i dešavanja iz minuta u minut – od dolaska superfinalista i njihovih prvih utisaka, preko emotivnih susreta sa porodicama, pa sve do proglašenja pobednika kog Balkan najviše podržava. Voditeljski par Milan Milošević i Ana Radulović označili su