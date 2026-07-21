FINALE ELITE 9 UŽIVO: Nerio Ružanji zauzeo 12. mesto! Veliki favorit ISPAPO, u studiju doživeo potpuni ŠOK – niko ga NIJE SAČEKAO!

Svet & Skandal pre 18 minuta
FINALE ELITE 9 UŽIVO: Nerio Ružanji zauzeo 12. mesto! Veliki favorit ISPAPO, u studiju doživeo potpuni ŠOK – niko ga NIJE…

U toku je spektakularno superfinale rijalitija „Elita 9“! Dvadeset učesnika se bori za titulu najboljeg i glavnu nagradu od čak 100.000 evra.

Posle deset meseci ispunjenih brojnim izazovima, brutalnim sukobima, neočekivanim obrtima i emotivnim trenucima, večeras se stavlja tačka na ovu sezonu. Tokom cele noći, sve do rane zore, pratimo vanredne preseke glasova i dešavanja iz minuta u minut – od dolaska superfinalista i njihovih prvih utisaka, preko emotivnih susreta sa porodicama, pa sve do proglašenja pobednika kog Balkan najviše podržava. Voditeljski par Milan Milošević i Ana Radulović saopštili su
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