ON JE MOJ, NE MOGU PROTIV TOGA! Aneli grca u suzama ZBOG NJEGA! A onda progovorila o Staniji!

Svet & Skandal pre 45 minuta
ON JE MOJ, NE MOGU PROTIV TOGA! Aneli grca u suzama ZBOG NJEGA! A onda progovorila o Staniji!

Nakon spektakularnog finala rijaliti programa „Elita 9“, Aneli Ahmić osvojila je visoko drugo mesto sa 32% glasova publike, dok joj je pobeda izmakla za svega nekoliko procenata, budući da je Stanija Dobrojević trijumfovala sa 36% glasova.

Aneli iz šoua izlazi bogatija za nagradu od 50.000 evra. Uprkos tome što nije podigla pobednički trofej, drugoplasirana takmičarka stala je pred medijske ekipe, među kojima su bili i novinari portala Kurir koje su izveštavali novinari Maša Komatina, Staša Milovanović i Nemanja Ranđelović, i otvoreno sumirala utiske o svom trogodišnjem učešću i reakcijama na plasman. Iako je priželjkivala pobedu, Aneli je istakla da se oseća kao moralni pobednik ovog takmičenja.
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