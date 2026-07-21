POBEDNICA ELITE 9 JE STANIJA DOBROJEVIĆ! Osvojila glavnu nagradu od 100.000 EVRA! Aneli Ahmić zauzela 2. mesto i odnela 50.000€: „Ja sam moralni pobednik!“

Svet & Skandal pre 59 minuta
POBEDNICA ELITE 9 JE STANIJA DOBROJEVIĆ! Osvojila glavnu nagradu od 100.000 EVRA! Aneli Ahmić zauzela 2. mesto i odnela…
Nakon punih deset meseci neizvesnosti, burnih svađa, ljubavnih krahova i istorijskih obrta, zvanično je spuštena zavesa na najgledaniji rijaliti šou u regionu! Odlukom milionskog auditorijuma i glasova publike širom Balkana, pobednica „Elite 9“ je Stanija Dobrojević! Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je konačne i zvanične procente nakon poslednjeg, najvažnijeg preseka glasova, dok su na bini i u studiju pored nje bili i voditelji Ivana Šopić, Darko
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