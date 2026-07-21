Asmin bahato odbio da se izvini Stanijinoj mami: Njegova porodica pobesnela, pa uputili važan zahtev

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Asmin bahato odbio da se izvini Stanijinoj mami: Njegova porodica pobesnela, pa uputili važan zahtev

Voditelj Darko Tanasijević i voditeljka Ivana Šopić ove noći bili su na ostrvu s porodicama prilikom čega su dočekali Asmina Durdžića.

Asmin Durdžić je odmah poleteo Mevlidi i Mustafi u zagrljaj, a potom je prišao i sestri Minki. Sve vreme se videlo da Asminu nije bilo lako da pogleda porodicu u oči, a potom je i zaratio sa Majom, Stanijinom prijateljicom. - Što se treseš? Prvi put vidim da plačeš - rekao je Asmin. - Minka zagrli brata slobodno - rekla je Šopićka. - Nisam očekivao da ću ovoliko daleko dogurati, izvinite porodico što sam vam priredio sve. Nisam bio fejk, bio sam svoj makar i na
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