Bivša učesnica doživela slom, lomi sve po Šimanvcima: Pokušavaju da je smire: "Ništa nije u redu..."

Anastasija Brčić doživela je nervni slom na superfinalu Elite 9 zbog Bore Santante.

Ona je počela da lomi u wc-u i vrišti. Anastasija je izašla iz toaleta uplakana i vrištala: - Ništa nije u redu - a potom je otišla ponovo u studio. - Ne mogu verovati više - vrištala je iz sveg glasa dok su je zadrugari smirivali. Povod za ovaj nezapamćeni slom bio je, ni manje ni više, nego Bora Santana i šokantna saznanja koja su do nje stigla o njegovim akcijama iz vanjskog sveta. Ona je vikala dok se poveravala cimerki iz rijalitija. - Bora je bio sa tom