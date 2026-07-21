"Da su me se odrekli zbog Matore, sa porodicom sam..." Dragana progovorila o odnosu sa Jovanom

Telegraf pre 43 minuta  |  Telegraf.rs
"Da su me se odrekli zbog Matore, sa porodicom sam..." Dragana progovorila o odnosu sa Jovanom

Dragana Stojančević pojavila se u superfinalu Elite 9 i pred našim kamerama govorila o odnosu sa Matorom, kao i suočavanju sa roditeljima.

Ona je za ovu priliku obukla elegantnu roze haljinu. Dragana je rekla da se odlično oseća i da je presrećna što se njena sestra porodila. - Osećam se kao neka princeza u ovoj roze haljini. Utiske nisam sumirala, to ću kada izađe i Jovana. Najsrećnija sam jer sam postala tetka, juče se sestra porodila. Bilo je teško u Eliti, bilo je naporno... Meni nije bio bitan plasman, već sa honorarom - rekla je ona, pa se osvrnula na priče komšija da ju je se porodica odrekla.
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