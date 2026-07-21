Kukurelja stao pred 2 miliona Španaca, pa zapevao čuvenu pesmu, "pecnuo" i Halanda!

Mark Kukurelja jedan je od fudbalera koji su obeležili istorijski pohod Španije do titule prvaka sveta.

Levi bek „Crvene furije“ svojim borbenim nastupima, ali i prepoznatljivom dugom kovrdžavom kosom, postao je jedan od simbola generacije koja je nakon osvajanja Evropskog prvenstva stigla i do svetskog trona. Kukurelja je posebno bio u centru pažnje tokom velikog dočeka španske reprezentacije u Madridu, gde je, prema procenama, oko dva miliona navijača izašlo na ulice kako bi proslavilo najveći uspeh nacionalnog tima. Fudbaler je na bini uzeo mikrofon i zajedno sa