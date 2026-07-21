Nova fabrika u Nišu donosi 350 radnih mesta! Gradi se pogon od gotovo 9.000 kvadrata

Gradski većnik za privredu i informacione tehnologije Ivan Blagojević izjavio je da se kompanija IMI nalazi u drugoj fazi izgradnje novog proizvodnog pogona u Nišu, koji će se prostirati na oko 8.800 kvadratnih metara i omogućiti otvaranje 350 novih radnih mesta.

Blagojević je rekao da poseban značaj investicije predstavlja činjenica da će čak 4.600 kvadratnih metara novog objekta biti namenjeno takozvanoj čistoj sobi, u kojoj će se proizvoditi najosetljivije elektronske komponente. Dodao je da proširenje fabrike neće otvoriti mogućnosti samo za radnike sa srednjom stručnom spremom, već i za visokoobrazovane stručnjake iz oblasti elektronike, informacionih tehnologija i srodnih disciplina. "Kompanija IMI je u drugoj fazi