Oglasila se majka Stanije Dobrojević: Otkrila šta zamera ćerki, pa poručila jedno

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Oglasila se majka Stanije Dobrojević: Otkrila šta zamera ćerki, pa poručila jedno

Stanija Dobrojević trijumfovala je u "Eliti 9" i odnela nagradu od 100.000 evra! Starleta je u intervjuu za Telegraf otkrila šta je sebi zamerila tokom učešća u rijalitiju, a sada je to otkrila i njena majka.

Slavica kaže da nije očekivala da će njena ćerka pobediti. - Nisam očekivala ali jako mi je drago. Srećna sam zbog nje ovo je jako lepa nagrada za sve što je proživela. Ne znam na šta će potrošiti nagradu, sada ćemo pričati kod kuće - rekla je ona. Stanijina mama je zatim rekla šta je zamerila ćerki tokom učešća. - Bilo je bolnih i ružnih trenutaka. Nije mi se dopadao njen vulgaran i prost nastup. To joj najviše zameram, ali je razumem jer su se i ostali koristili
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