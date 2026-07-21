Pitali smo ChatGPT za prognozu meča Larn - Crvena zvezda: Evo šta nam je rekla veštačka inteligencija

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Pitali smo ChatGPT za prognozu meča Larn - Crvena zvezda: Evo šta nam je rekla veštačka inteligencija

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće od 21.00 u Severnoj Irskoj ekipi Larna, u okviru prvog meča drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona! Jasno je da crveno-beli ulaze u ovaj duel kao veliki favoriti, a tim povodom, pitali smo veštačku inteligenciju za prognozu tačnog rezultata i analizu ovog susreta.

Šta nam je rekao ChatGPT možete pročitati u nastavku teksta. - Crvena zvezda ulazi u ovaj dvomeč kao veliki favorit. Srpski šampion ima daleko veći evropski pedigre, iskustvo igranja grupne faze Lige šampiona i mnogo kvalitetniji igrački kadar. Larn je istorijski napravio veliki uspeh samim plasmanom u ovu fazu kvalifikacija, nakon što je eliminisao Tre Fiori sa ukupnih 3:1. Severnoirski prvak je organizovana ekipa koja igra disciplinovano, posebno na svom terenu.
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