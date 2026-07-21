Sledi haos! Počela završna žurka Elite: Bivši učesnici pristižu, a njihov dolazak izazvao najveću pažnju

Nakon spektakularnog superfinala rijalitija "Elita", u kojem je sinoć pobedu odnela Stanija Dobrojević, večeras se održava velika žurka koja je okupila brojne poznate učesnike koji su bili do sinoć u rijalitiju, ali i prethodnih sezona.

Osim doskorašnjih rijaliti učesnika, na slavlju se pojavljuju i mnoga dobro poznata lica koja su godinama obeležavala rijaliti programe, pa nema sumnje da će atmosfera biti više nego uzavrela. Među prvima je stigla Anastasija Buđić, bivša plejboj zečica, manekenka i nekadašnja učesnica rijalitija "Veliki Brat". Za ovu priliku odabrala je usku plavu haljinu koja je istakla njenu figuru, a osmeh nije skidala sa lica dok je pozirala okupljenim fotografima. Nedugo