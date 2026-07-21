Srbi ne odustaju od polovnjaka: Cene na auto-placevima u padu, evo šta najradije vozimo

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Srbi ne odustaju od polovnjaka: Cene na auto-placevima u padu, evo šta najradije vozimo

Cene polovnih automobila u Srbiji su od početka 2026. godine u blagom padu, ali su i dalje za oko 5,0 odsto veće nego u prvoj polovini prošle godine, navodi se u istraživanju koje je sproveo sajt Polovni automobili.

Broj prodatih polovnih automobila iz uvoza u prvih šest meseci ove godine gotovo je identičan kao u istom periodu 2025. godine. Istraživanje je pokazalo da se prilike na domaćem tržištu sporo menjaju, čemu u prilog govori i podatak da su najprodavaniji automobili najčešće stariji od 15 godina, a da blizu 60 odsto prvi put registrovanih polovnjaka ima dizel motore. Domaćim kupcima i dalje nisu u većoj meri zanimljivi putnički automobili na alternativne pogone.
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