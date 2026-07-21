Više eksplozija odjeknulo na jugu zemlje: CENTCOM potvrdio novi talas napada na Iran

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država ( CENTCOM) saopštila je da je započela novi talas napada na Iran, navodeći da su mete vojni kapaciteti koji se koriste za napade na trgovačku plovidbu u Ormuskom moreuzu, dok iranski mediji izveštavaju o eksplozijama na jugu zemlje i aktiviranju protivvazdušne odbrane.

Kako prenosi Al Džazira, CENTCOM je saopštio da je novi talas udara usmeren na dalje slabljenje vojnih sposobnosti Irana koje se, kako tvrdi američka vojska, koriste za napade na komercijalni pomorski saobraćaj u Ormuskom moreuzu. Istovremeno, iranska novinska agencija ISNA prenela je da su se čule eksplozije u gradu Bandar Abas i na ostrvu Kešm, u južnoj pokrajini Ormuzgan. Takođe, iranska agencija Fars prenela je da je zabeleženo više eksplozija u blizini grada