Željko Mitrović otkrio tačan datum početka Elite 10: Stižu učesnici iz bivše Jugoslavije

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Željko Mitrović otkrio tačan datum početka Elite 10: Stižu učesnici iz bivše Jugoslavije

Vlasnik televizije "Pink" Željko Mitrović nakon spektakularne devete sezone rijalitija "Elita" sumirao je utiske, a onda i otkrio kada počinje deseta sezona.

Mitrović je najavio još veći spektakl i mnogo lica iz bivše Jugoslavije. - Stanija kao pobednik sa mnom otvata "Elitu 10" svakako ja mislim najspektakularniju, to što smo spremili ja mislim da ne može niko ovog trenutka da zamisli, samo trebaće na malo vremena i treninga zato što imamo nekoliko tački i nekoliko videa. - U spektakularnoj atmosferi zajedno ćemo se popeti na binu i otvoriti ono što niko ne očekuje i kada je sadržaj u pitanju, a i ono što će gledaoci
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

SVI SKANDALI SUPERFINALA ELITE: Pretnje, striptiz, ucene, napadi…

SVI SKANDALI SUPERFINALA ELITE: Pretnje, striptiz, ucene, napadi…

Svet & Skandal pre 16 minuta
"Bilo je gusto, 1, 2 procenta": Željko Mitrović otkrio istinu o finalu Elite, pa najavio Elitu 10

"Bilo je gusto, 1, 2 procenta": Željko Mitrović otkrio istinu o finalu Elite, pa najavio Elitu 10

Mondo pre 1 sat
"Ime sam dobila po dadilji Miloša Obilića" Stanija Dobrojević otkrila neobične detalje iz porodice, a evo zašto se njen brat…

"Ime sam dobila po dadilji Miloša Obilića" Stanija Dobrojević otkrila neobične detalje iz porodice, a evo zašto se njen brat zove Sani: "To je bilo skandalozno!"

Blic pre 32 minuta
Stanija dobila poklon od Željka Mitrovića: Otkrio i kakva će biti nova sezona, a pobednica Elite 9 će biti deo Elite 10

Stanija dobila poklon od Željka Mitrovića: Otkrio i kakva će biti nova sezona, a pobednica Elite 9 će biti deo Elite 10

Kurir pre 1 sat
ON JE MOJ, NE MOGU PROTIV TOGA! Aneli grca u suzama ZBOG NJEGA! A onda progovorila o Staniji!

ON JE MOJ, NE MOGU PROTIV TOGA! Aneli grca u suzama ZBOG NJEGA! A onda progovorila o Staniji!

Svet & Skandal pre 2 sata
Željko Mitrović otkrio kad počinje "Elita 10"! Ovo je tačan datum: stižu učesnici iz bivše Jugoslavije

Željko Mitrović otkrio kad počinje "Elita 10"! Ovo je tačan datum: stižu učesnici iz bivše Jugoslavije

Blic pre 2 sata
Prvo oglašavanje aneli nakon što je izašla iz Elite: Evo šta je imala da poruči, dala i obećanje

Prvo oglašavanje aneli nakon što je izašla iz Elite: Evo šta je imala da poruči, dala i obećanje

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Željko MitrovićJugoslavijaELITA

Zabava, najnovije vesti »

Bez struje sutra u Nišu 23 ulice, tri sela i jedno naselje

Bez struje sutra u Nišu 23 ulice, tri sela i jedno naselje

Južne vesti pre 22 minuta
Preminula Olivera Katarina

Preminula Olivera Katarina

N1 Info pre 22 minuta
Glumica iz filmova "Godzila protiv Konga" Kejli Hotl poginula u 18. godini

Glumica iz filmova "Godzila protiv Konga" Kejli Hotl poginula u 18. godini

N1 Info pre 17 minuta
Tuča u finalu Elite 9 u studio uletelo obezbeđenje: "Udarila me je" (video)

Tuča u finalu Elite 9 u studio uletelo obezbeđenje: "Udarila me je" (video)

Blic pre 21 minuta
Umrla Olivera Katarina. Jedna od najznačajnijih umetnica bivše Jugoslavije, preminula u 87. godini života.

Umrla Olivera Katarina. Jedna od najznačajnijih umetnica bivše Jugoslavije, preminula u 87. godini života.

Blic pre 21 minuta