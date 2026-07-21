Željko Mitrović otkrio tačan datum početka Elite 10: Stižu učesnici iz bivše Jugoslavije

Vlasnik televizije "Pink" Željko Mitrović nakon spektakularne devete sezone rijalitija "Elita" sumirao je utiske, a onda i otkrio kada počinje deseta sezona.

Mitrović je najavio još veći spektakl i mnogo lica iz bivše Jugoslavije. - Stanija kao pobednik sa mnom otvata "Elitu 10" svakako ja mislim najspektakularniju, to što smo spremili ja mislim da ne može niko ovog trenutka da zamisli, samo trebaće na malo vremena i treninga zato što imamo nekoliko tački i nekoliko videa. - U spektakularnoj atmosferi zajedno ćemo se popeti na binu i otvoriti ono što niko ne očekuje i kada je sadržaj u pitanju, a i ono što će gledaoci