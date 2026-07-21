Pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Prokopija Jerusalimskog i mole se za zdravlje dece! Sveti Prokopije Jerusalimski

Sveti velikomučenik Prokopije je hrišćanski svetitelj iz 4. veka.

Rođen je u Jerusalimu. Ime po rođenju bilo mu je Neanije. Bio je vojvoda u službi cara Dioklecijana. Savez srpskih ustaša i dobrovoljaca od 1876. do 1918. slavio je sv. Prokopija, kao uspomenu na „pobedu” na Drini“ 1876. Naselje u beogradskom Prokopu takođe je slavilo ovog sveca. Prema legendi, u vreme progona hrišćana, Dioklecijan je odredio Neanija da s jednim odredom vojske ide u Aleksandriju i tamo zatre hrišćane. Na tom putu, Neaniju se desilo nešto slično kao