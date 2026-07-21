Od 3. avgusta podela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji

Vranje news pre 42 minuta  |  Vranjenews
Od 3. avgusta podela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji

Vranje - Ministar turizma i omladine Srbije Husein Memić najavio je danas da će 3. avgusta početi podela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji.

Država priprema novi ciklus od 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, izjavio je Memić i najavio da uredbu kojom će biti promenjeni dosadašnji uslovi, javlja FoNet, a prenosi N1. „Gledali smo da vaučere dobiju oni koji su ih najviše i koristili, a to su penzioneri. Ranijih godina ih je koristilo 70 odsto penzionera. Vaučeri će biti namenjeni penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara", rekao je ministar turizma. Prema njegovim rečima,
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