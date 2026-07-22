Kanada postala prvi posmatrač u programu GCAP: Otava traži alternativu američkim odbrambenim projektima

Kanada je postala prva država koja se od pokretanja programa Global Combat Air Programme (GCAP) 2022. godine priključila projektu razvoja borbenog aviona šeste generacije.

Iako je za sada dobila status posmatrača, taj potez predstavlja još jedan korak Otave ka širenju odbrambenih partnerstava mimo Sjedinjenih Američkih Država, uz nastavak nabavke aviona Lockheed Martin F-35A. Odluka je potvrđena 21. jula u Londonu, gde su se sastali kanadski ministar nacionalne odbrane Dejvid Mekginti, britanski ministar odbrane Ves Striting , italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto i japanski ministar odbrane Šindžiro Koizumi. We are delighted to