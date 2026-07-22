Braga drhtala i sačuvala "živu glavu" u Pančevu; "Provukli su se"

B92 pre 24 sata
Braga drhtala i sačuvala "živu glavu" u Pančevu; "Provukli su se"

Fudbaleri Železničara poraženi su od favorizovane Brage 1:0 na svom terenu u prvom meču 2. kola kvalifikacija za Ligu Konferencije.

Bio je ovo prvi, istorijski meč za Pančevce u evropskim takmičenjima, materijal za klupske almanahe, i fenomenalna predstava ekipe Radomira Kokovića na evro debiju protiv renomiranog rivala i, važno je podvući, aktuelnog polufinaliste Lige Evrope. Strelac jedinog gola u potpuno egal utakmici bio je kapiten Portugalaca Rikardo Orta u 67. minutu iz penala koji je skrivio golman Pančevaca Zoran Popović. Gosti su pobedili, ali je opšti utisak da su se i "provukli" u
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