Uhapšen državljanin Severne Makedonije koji je juče kamionom udario vozača saniteta
B92 pre 55 minuta
Vozač saniteta (1985), koji je juče povređen dok je prevozio dete, nalazi se na veštačkoj ventilaciji, u stabilnom je stanju, ali i dalje životno ugrožen. Državljanin Severne Makedonije, koji je kamionom udario vozača saniteta iz Vranja, uhapšen je danas.
On se nalazi na Klinici za anesteziju u Univerzitetskoj bolnici Niš, gde je juče prevezen iz Opšte bolnice Leskovac. Državljanin Severne Makedonije, koji je kamionom udario vozača saniteta iz Vranja, uhapšen je danas i njemu određeno zasrđavanje od 48 sati, potvrđeno je juGmedii u Policijskoj upravi Leskovac. Povodom saobraćajne nezgode koja se dogodila tokom transporta pacijenta, Zdravstveni centar Vranje obaveštava javnost da je vozilo Službe hitne medicinske