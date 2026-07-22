Uhapšen državljanin Severne Makedonije koji je juče kamionom udario vozača saniteta

Vozač saniteta (1985), koji je juče povređen dok je prevozio dete, nalazi se na veštačkoj ventilaciji, u stabilnom je stanju, ali i dalje životno ugrožen. Državljanin Severne Makedonije, koji je kamionom udario vozača saniteta iz Vranja, uhapšen je danas.

On se nalazi na Klinici za anesteziju u Univerzitetskoj bolnici Niš, gde je juče prevezen iz Opšte bolnice Leskovac. Državljanin Severne Makedonije, koji je kamionom udario vozača saniteta iz Vranja, uhapšen je danas i njemu određeno zasrđavanje od 48 sati, potvrđeno je juGmedii u Policijskoj upravi Leskovac. Povodom saobraćajne nezgode koja se dogodila tokom transporta pacijenta, Zdravstveni centar Vranje obaveštava javnost da je vozilo Službe hitne medicinske