Zelenski popustio pod pritiskom: Smenjen komandant ukrajinske vojske Sirski

BBC News pre 31 minuta

Reuters Aleksandar Sirski je do sada bio komandant oružanih snaga Ukrajine, a zameniće ga 43-godišnji general-major Mihail Drapatij

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski smenio je vrhovnog komandanta vojske Aleksandra Sirskog pod pritiskom protesta u više gradova pošto je iznenada odlučio da smeni ministra odbrane Mihaila Fedorova, popularnog u Ukrajini.

Umesto Sirskog, komandu vojskom preuzima 43-godišnji general Mihailo Drapatij, takođe popularan među Ukrajincima.

Kada je Fedorov smenjen, kružile su glasine da je ta odluka doneta zbog njegovog sukoba sa Sirskim.

Glasine su brzo potvrđene, a 35-godišnji Fedorov je optužio Sirskog da je spletkario i da je primorao predsednika Zelenskog da bira između njega i glavnokomandujućeg vojskom.

Smenjivanje Fedorova, hvaljenog zbog reforme Ministarstva odbrane i novinama u oružanim snaga, izazvalo je ulične proteste širom Ukrajine.

Sirskog (60) mnogi u Ukrajini vide kao komandanta sovjetske škole koji nerado sprovodi radikalne promene u vojsci.

Umesto Sirskog, komandovanje vojskom preuzima skoro dve decenije mlađi Drapatij koji je u objavi na Fejsbuku napisao da će „raditi odgovorno, sa punom pažnjom i sa poštovanjem prema ljudima koji brane zemlju“.

Zahvalio je Sirskom „na njegovom doslednom radu na jačanju ukrajinske vojske“, dodajući: „Odrastao sam u njoj.“

Za razliku od Sirskog, Drapatij se nije školovao za oficira u sovjetskoj akademiji ili u Moskvi, već u nezavisnoj Ukrajini.

Aktivan je u borbama protiv Rusije još od 2014. godine, kada je počela „ograničena“ ruska invazija na Donbas, veliki region na istoku Ukrajine, sačinjen od dve oblasti - Donjecka i Luganska.

U video objavi na društvenim mrežama, Zelenski je zahvalio Sirskom na njegovim vojnim akcijama, posebno u uspešnoj odbrani prestonice Kijeva tokom prvih dana ruske invazije 2022. godine.

Zelenski je otkrio i da se ranije u utorak, 21. jula sastao sa Fedorovom i ponudio mu „dostojnu poziciju u vlasti“, ali nije saopštio da li je ponuda prihvaćena.

Fedorova je prošle nedelje zamenio Jevgenij Hmara, bivši visoki zvaničnik ukrajinske Službe bezbednosti (SBU).

„Sve odluke će biti formalizovane 22. jula“, dodao je Zelenski.

Fedorov je čestitao Drapatiju na imenovanju za glavnokomandujućeg vojskom, opisujući to kao „novu nadu u borbi slobodnih ljudi za slobodu i pravdu“.

„Ovo je glas promena koji se ne može ignorisati“, dodao je.

Fedorov je saopštio i da je pozvao Sirskog da mu se zahvali na odbrani Kijevske oblasti i drugim „istorijskim bitkama“.

„Ali moramo da se krećemo još brže i da pišemo nova poglavlja, ispravljajući sve prethodne greške“, dodao je.

Sirski za sada nije komentarisao najnoviji razvoj događaja.

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Novi komandant ukrajinske vojske, general Mihailo Drapatij

Ovo nije prvi put od početka rata sa Rusijom da Zelenski povlači nepopularne poteze.

Smenjivanje generala Valerija Zalužnjeg, dve godine od početka rata sa Rusijom, izazvala je tada veliko nezadovoljstvo u Ukrajini.

EPA/Shutterstock Demonstranti nose transparente 'Fedorov je ministar odbrane', 'Ne dirajte ono što radi', 'Dalje ruke od Fedorova' i 'Vratite Fedorova' u centru Kijeva u subotu

Iako je bio postavljen za ministra odbrane pre samo pola godine, u januaru, Fedorov je dobijao pohvale zbog drugačijeg pristupa u radu Ministarstva odbrane i pokušaja da poboljša učinak na prvoj liniji fronta.

Bivši ministar digitalne transformacije, bio je aktivan od ranih dana ruske invazije osnivanjem dobrovoljačke „IT vojske Ukrajine“ za pokretanje sajber napada na Rusiju.

Kasnije je vodio uspešnu kampanju prikupljanja sredstava nazvanu „Armija dronova“ i uneo elemente „gejmifikacije“ u rat, osmišljavajući sistem koji je ukrajinskim vojnim jedinicama dodeljivao kredite/poene za napade na ruske objekte.

Smenjivanje Fedorova izazvalo je velike proteste u Ukrajini koji su trajali šest dana.

Veliki broj demonstranta usmerio je bes ka Sirskom, koga su videli kao predstavnika prevaziđene sovjetske vojne doktrine.

Anadolu via Getty Images Bivši ministar odbrane Mihailo Fedorov odgovara na pitanja pošto je smenjen sa mesta ministra odbrane

Pod pritiskom kritika, inače ćutljivi 60-godišnji general odgovorio je na optužbe, objavivši dugačku listu dosadašnjih postignuća i apelujući na čitaoce da ne obraćaju pažnju na njegovo rivalstvo sa 35-godišnjim Fedorovom, o kome se naširoko izveštavalo.

Iako je Zelenski prošle nedelje tvrdio da njih dvojica ne mogu da podnesu ni da budu u istoj prostoriji, Sirski je rekao da je bio iznenađen kada je čuo da je u sukobu sa ministrom.

„Naš odnos sam doživljavao kao poslovni", napisao je u otvorenom pismu na sajtu vojske.

„Ako sam te uvredio, izvini Mihailo Fedorovu", poručio je Sirski.

Sirski je napisao i da su pitanja vojnih ugovora, nabavki i mobilizacije, o kojima se trenutno raspravlja u medijima i koja se svode na upečatljive slogane ispisane na kartonskim transparentima koje demonstranti drže iznad glava, mnogo složenija nego što većina ljudi shvata.

„Odluke od kojih zavise ljudski životi ne donose se na osnovu slogana“, rekao je.

„Rat se dobija stvarnim radom, a ne javnom dramom koja ga prati.“

Sergey Dolzhenko/EPA/Shutterstock Masovne demonstracije u Ukrajini kao podrška smenjenom ministru odbrane Fedorovu

Matthew Goddard/BBC Među demonstrantima u Kijevu i drugim gradovima uglavnom su bili mladi ljudi - devojka drži transparent na kojem piše: 'Sačuvajte Fedorova, zadržite napredak'

Kao i smenjeni ministar odbrane, i načelnik generalštaba izbegavao je direktne napade, ali je bilo jasno ka kome je bila usmerena njegova kritika.

„Predstavljanje ne treba da se pretvori u samopromociju", napisao je aludirajući na dugu konferenciju Fedorova za medije prošle nedelje.

Dronovi, iako su zaslužni za veliki deo štete nanete Rusiji, nisu dovoljni, smatra.

„Ne mogu da pretvorim vojsku od milion ljudi u vojsku dronova za dva meseca i da kažem: od sada ratujemo ovako.“

Sirski je rekao da nije u ratu sa Ministarstvom odbrane, već sa Rusijom.

YEVGEN HONCHARENKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock Sirski u obilasku jedinica ukrajinske vojske

Zelenski je bio pod sve većim pritiskom da smeni Sirskog i na kraju je popustio, zamenivši ga Drapatijem, koji se smatra mlađim, inovativnijim komandantom.

Smatra se i da je Drapatij blizak prijatelj Fedorova.

Jasna podrška Fedorova Drapatiju verovatno će doprineti smirivanju političke krize iz prošle nedelje.

Za sada, vršilac dužnosti ministra odbrane Jevgenij Hmara ostaje na funkciji.

Zelenski je zatražio od njega i Drapatija da osmisle novu odbrambenu strategiju, koja će obuhvatiti ključna pitanja, poput reforme sistema vojnih korpusa, snabdevanja oružjem i dronova.

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(BBC News, 07.22.2026)