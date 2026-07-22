Aleksić (NPS): Sednica o nepoverenju Vladi kako bi vlast posle nje mogla da raspiše vanredne izbore

Beta pre 2 sata

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić rekao je, povodom vesti u pojedinim medijima, da bi sledeće nedelje mogla biti održana sednica Skupštine Srbije o nepoverenju Vladi koju je opozicija tražila u februaru, da pretpostavlja da je ideja vlasti da održi tu sednicu kako bi mogla posle toga da raspiše vanredne parlamentarne izbore.Aleksić je za današnje izdanje lista Nova rekao da bi bilo simbolično izglasati nepoverenje aktuelnoj Vladi Srbije imajući u vidu šta se sve dešavalo u prethodnih godinu dana, ali je dodao da sumnja da će se to i desiti.

Naveo je da ne raspolaže detaljima da li će ta sednica parlamenta biti održana sledeće nedelje, kako su nezvanično preneli mediji, dodajući da su u pitanju samo glasine koje su stigle i do njega, ali i da je vlast to više puta to sada najavljivala.

"Mene je pre izvesnog vremena sekretar Skupštine pitao da li bi mi održavanje sednice odgovaralo tokom jula, na šta sam rekao da nam odgovara kad god. Bilo koji dan, bilo koja nedelja, na njima je da li ćemo to da održimo ili ne. Proneo se glas da će biti, ali videćemo", kazao je Aleksić.

Predlog nepoverenja Vladi podneli su opozicioni poslanici NPS, Stranke slobode i pravde, Zeleno-levog fronta, Srbija centra, Mi snaga naroda, Ekološkog ustanka, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Pokreta slobodnih građana i Stranke demokratske akcije Sandžaka u februaru ove godine, ali poslanici vlasti u tri navrata nisu davali kvorum da se ta sednica održi.

(Beta, 22.07.2026)

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