EU zatražila obustavu rušenja vikendica kraj Gazivoda

Beta pre 1 sat

Kancelarija Evropske unije (EU) u Prištini zatražila je danas da se obustavi rušenje vikendica u blizini jezera Gazivode i izrazila žaljenje zbog akcije koju su prethodnog dana sprovele vlasti Kosova.

Prema navodima EU, prilikom rušenja nisu poštovane propisane zakonske procedure.

EU navela je da je akcija kosovskih vlasti u utorak sprovedena u trenutku kada su stanovnici već pokrenuli sudske postupke u okviru roka od 15 dana, predviđenog obaveštenjima Javnog preduzeća "Ibar-Lepenac".

"EU je zabrinuta zbog nepoštovanja propisane zakonske procedure u ovom, kao i u nekoliko drugih nedavnih slučajeva na severu Kosova od februara ove godine", navodi se u saopštenju.

Javno hidroprivredno preduzeće "Ibar-Lepenac" saopštilo je da se 11 porušenih kuća nalazilo bespravno na njegovom zemljištu.

Direktor ovog preduzeća Faruk Mujka izjavio je da je vlasnicima još 3. jula naloženo da napuste objekte, ali da oni to nisu učinili, pa je Inspektorat Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, u saradnji sa Policijom Kosova, 21. jula započeo sprovođenje odluke o njihovom rušenju.

U međuvremenu, EU je zatražila da se odmah obustave sva rušenja, prinudna iseljenja i preuzimanja imovine dok se ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem propisane zakonske procedure, pozivajući vlasti da sarađuju sa stanovnicima i pogođenim opštinama kako bi se pronašla zakonita rešenja.

"Nepovratne mere izvršenja u kontekstu postupaka koji su u toku i spornih imovinskih zahteva izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu vladavine prava", navela je EU, dodajući da očekuje da Kosovo, u skladu sa svojim evropskim putem, hitno otkloni ove zabrinutosti i da se slične radnje više ne ponavljaju.

Ambasada Nemačke u Prištini saopštila je da deli zabrinutost koju je izrazila Evropska unija.

"Duboko smo zabrinuti zbog rušenja kuća na Gazivodama", navela je Ambasada Nemačke, pozivajući na poštovanje propisanih zakonskih procedura.

"Pozivamo da se ovakve radnje odmah obustave i zahtevamo transparentnost i zakonita rešenja", dodaje se u saopštenju.

(Beta, 22.07.2026)

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