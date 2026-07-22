Glišić: Zbog blokada univerziteta Srbija će u narednim godinama imati manjak stručnog kadra

Beta pre 2 sata

 Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas u Leskovcu da će, zbog blokada univerziteta, Srbija u narednim godinama imati manjak stručnog kadra, ocenivši da su za takvu situaciju odgovorna rukovodstva visokoškolskih ustanova.  

Tokom obilaska gradilišta dečjeg dispanzera, Glišić je rekao da problem vidi u tome što univerziteti, kako je naveo, onemogućavaju da sa fakulteta izlaze novi doktori nauka i diplomirani studenti.

"Vidim problem u onima koji onemogućavaju da izlaze novi doktori sa fakulteta. Problem je što na Beogradskom univerzitetu ima 11 i po hiljada diplomaca, a znatno, znatno manji broj na svim ostalim fakultetima", rekao je Glišić.

On je ocenio da je to posledica, kako je rekao, "neodgovorne politike i pokvarenih političkih ambicija ljudi koji vode univerzitete".

"To je najveći problem. Biće manje lekara, manje ekonomista, inženjera, pravnika – svega", kazao je on.

Dodao je da su studenti bili "zarobljeni njihovim ambicijama".

"Guraju decu da lepe nalepnice, obilaze teren, pojavljuju se na tribinama i bave se onim što nije posao studenata. Dolazimo u situaciju da će naši univerziteti i naredne godine pretrpeti veliki udarac jer će znatno manje studenata diplomirati. To je problem", rekao je Glišić.

Prema njegovim rečima, posledice će se osetiti tek za pet do sedam godina.

"Taj problem osetićete tek u narednih pet, šest, sedam godina. Zbog bahatosti onih ljudi koji su nam uništili univerzitet", rekao je, dodajući da oni vode kampanju "parama svih nas".

Odgovarajući na pitanje novinara da li govori kao javni ili stranački funkcioner, imajući u vidu da je i sam plaćen novcem građana, Glišić je rekao da govori "i kao funkcioner, predsednik Izvršnog odbora i kao građanin Srbije".

"Ocenjujem da su ovi blokaderi unakazili budućnost, pre svega dece koja pohađaju univerzitete u Srbiji. Najviše Beogradski univerzitet jer je on najviše pod udarom. I niko ne može da me demantuje. Ti neodgovorni ljudi su ubili budućnost ovoj deci", rekao je Glišić.

Na konstataciju novinara da iznosi stavove koje je javnost već više puta čula i pitanje da li je, kada je bio student, želeo da menja postojeći sistem, Glišić je odgovorio da "ne može da se ruši sistem iz koga izlazi".

Na konstataciju novinarke da su studenti samo mirno šetali, ministar je rekao da dolazi iz okruga u kojem su, kako je naveo, "žive ljude hteli da spale".

"Dolazim iz okruga gde su žive ljude hteli da spale, gde su spaljene stotine naših stranačkih prostorija, gde su pucali u čoveka ispred narodne skupštine, gde su ljude boli noževima, tukli i maltretirali gde god su stigli", rekao je Glišić.

Na pitanje novinarke da li govori o huliganima ili studentima, nije odgovorio.

"Vi meni kažete 'ljudi mirno šetaju'. Da niste dama, rekao bih vam i gore", rekao je Glišić obraćajući se novinarki.

 

 

Ministar Glišić: Nenajavljeno ću obilaziti gradilišta, razočarao sam se u neke izvođače

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić je u Leskovcu izjavio da će bez prethodne najave obilaziti gradilišta širom Srbije da bi proveravao dinamiku i kvalitet izvođenja radova, navodeći da se razočarao u pojedine izvođače.

"Ja bih bio zadovoljan da svako bude pre predviđenog roka. Ali da znate da ću ubuduće, sam, bez najave, obilaziti gradilišta, pa i ovo, jer sam se u neke druge izvođače radova razočarao", rekao je Glišić tokom posete Dečjem dispanzeru u Leskovcu koji se rekonstruiše i dograđuje.

Izvođači radova su ministru i gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću obećali da će posao završiti osam meseci pre ugovorenog roka.

Rekonstruiše se stari deo Dečjeg dispanzera, izgrađen pre oko šest decenija, a dograšuje se 1.600 kvadratnih metara prostora, te će ukupna površina objekta biti 4.589 kvadrata.

Vrednost investicije je 670 miliona dinara, od čega Grad Leskovac daje 160 miliona, a ostatak resorno ministarstvo.

(Beta, 22.07.2026)

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