Nišlije blokirale Bulevar Nemanjića, protive se izgradnji pruge u Panteleju

Beta pre 3 sata

Stanovnici niške opštine Pantelej blokirali su danas na jedan sat kružni tok na Bulevaru Nemanjića kod tržnog centra "Delta planet" zbog najavljene izgradnje međunarodne železničke pruge u tom delu Niša.

Građani su i na današnjem protestu, kao i na jučerašnjem, istakli da se ne radi o izgradnji železničke obilaznice, već o izmeštanju pruge iz opština Palilula i Medijana u opštinu Pantelej.

Oni su istakli da bi izgradnjom međunarodne pruge u Panteleju bili ugroženi životi velikog broja stanovnika i zatražili da bude izgrađena iznad naselja Vinik.

Nišlijka Marija Mitrović kazala je da se ne radi ni o kakvoj železničkoj obilaznici, već o međunarodnoj pruzi koja "seče" naselje.

"Mi smo poslali mejlove Evropskoj banci i ostalim evropskim institucijama koje finansiraju izgradnju i zatražili izmenu trase", istakla je Mitrović.

Ona je pozvala sve građane da potpišu onlajn peticiju "Da obilaznica zaobiđe Pantelej" i kazala da će za vikend biti postavljeni štandovi na kojima će peticija moći da se potpiše i na papiru.

Prema njenim rečima, po dva štanda nalaziće se na Bulevaru Svetog Pantelejmona i u ulici Kosovke devojke, a jedan štand biće u Borskoj ulici.

Peticiju će, dodala je, predati Zavodu za urbanizam i Zavodu za zaštitu prirode Srbije.

Mitrović je pozvala građane da u što većem broju dođu u petak u Oficirski dom na javnu prezentaciju Plana detaljne regulacije Borske ulice.

"Direkciju za izgradnju grada i građevinsku inspekciju smo obavestili da plan još nije predstavljen, ali da su radovi na trasi pruge krenuli, što je protivzakonito. Pozvali smo ih da reaguju", istakla je Mitrović.

Ona je najavila da će i sutra, od 18.00 do 19.00 časova blokirati kružni tok na Bulevaru Nemanjića sa istim zahtevom, da pruga bude u izgrađena izvan Panteleja.

Izgradnja železničke obilaznice počela je u julu 2024. godine, a rok za završetak je u trećem kvartalu 2027. godine.

Prema najavama, projekat podrazumeva gradnju 22,4 kilometra pruge i vredan je 153,6 miliona evra.

Gradnju finansiraju Srbija iz budžeta i kroz kredite Evropske investicione banke i Evropska unija kroz bespovratna sredstva.

(Beta, 22.07.2026)