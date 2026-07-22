Rubio o zahtevu Irana da kontroliše Ormuski moreuz: Opasan presedan koji ugrožava svetsku ekonomiju

Beta pre 1 sat

Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je danas da bi zahtev Irana da kontroliše Ormuski moreuz ugrozio svetsku ekonomiju i princip slobode plovidbe, čak i u Aziji.
Rubio je govorio na početku sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije država jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili.

Uprkos tome što je Vašington zaokupljen ratom na Bliskom istoku, Rubio je izrazio uveravanja da su SAD "uz ASEAN 100 odsto".

Ako na Bliskom istoku stvorimo presedan da jedna država može da odluči da kontroliše međunarodni plovni put, "stvorili bismo veoma opasan presedan koji će se ponoviti i u drugim delovima sveta”, uključujući region Jugoistočne Azije, rekao je Rubio.

Rubio se u Manili sastao i sa ministrima Australije, Indije i Japana, a na sastanku je bilo reči o zajedničkim prioritetima u vezi sa tehnologijom, humanitarnom pomoći, reagovanjem na vanredne situacije, kao i o pomorskoj i transnacionalnoj bezbednosti.

Ministri kvadrilateralnog partnerstva (Quad) izdali su zajedničko saopštenje u kojem su ponovo potvrdili svoju posvećenost inicijativama za pomorsku bezbednost, čiji je cilj suprotstavljanje rastućem uticaju Kine u regionu.

(Beta, 22.07.2026)

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