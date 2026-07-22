SSP: Francuska potvrdila inicijativu za zabranu društvenih mreža deci

Beta pre 2 sata

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je da je odluka Francuske da zakonom zabrani korišćenje društvenih mreža deci mlađoj od 15 godina potvrda da je inicijativa predsednika te stranke Dragana Đilasa, pokrenuta u martu ove godine, bila ispravna i odgovorna.

U saopštenju se navodi da istim putem kreću i Španija, Danska, Grčka i većina država Evropske unije, kao i Velika Britanija, dok je Australija takav zakon već usvojila.

"U Srbiji je, međutim, tužna činjenica što je ovakva mera, koja je sastavni deo plana SSP-a nazvanog 'Srbija posle Vučića', da se deci zabrani korišćenje društvenih mreža mahom dočekana na nož i ovako ozbiljna tema iskorišćena za dnevno-političko potkusurivanje", naveli su iz SSP-a.

Dodali su da podaci ukazuju na ozbiljne posledice korišćenja društvenih mreža kod dece i adolescenata, uključujući narušeno mentalno zdravlje, porast anksioznosti i depresije, sajber nasilje, zavisnost od ekrana, poremećaj sna i izloženost nasilnim i drugim štetnim sadržajima.

SSP je izrazio očekivanje da će u Srbiji "sazreti svest" o potrebi za takvim merama i da će njihova inicijativa dobiti podršku, navodeći da zaštita dece ne sme biti ideološko pitanje niti povod za političke obračune.

(Beta, 22.07.2026)