SSP traži odgovor: Ko je odobrio reklame na ‘Kristini mehani’ u Knez Mihailovoj?

Beta pre 42 minuta

Beogradski odbor Stranke slobode i pravde (SSP) zatražio je danas da nadležni utvrde ko je odobrio postavljanje reklamnih cerada na zgradu "Kristine mehane" u Knez Mihailovoj ulici, navodeći da je reč o spomeniku kulture iz 1869. godine.

Iz SSP-a su zatražili da se, ukoliko postoji saglasnost za postavljanje reklama, ona javno objavi i saopšti ko ju je potpisao, a ukoliko ne postoji, da se utvrdi odgovornost zbog, kako su naveli, bespravnog narušavanja zaštićenog kulturnog dobra.

U saopštenju su ocenili da vlast dozvoljava da spomenik u kojem je nekada zasedala Skupština Srbije bude pretvoren u reklamni pano.

SSP je zatražio da Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i nadležna inspekcija bez odlaganja izađu na teren, utvrde da li za postavljene reklame postoji odgovarajuća saglasnost, uklone sve što je, kako su naveli, postavljeno protivzakonito i pokrenu postupak protiv odgovornih.

"Grad se ne brani u Ćacilendu i dovlačenjem ljudi na mitinge protiv njihove volje, nego tako što se čuva", poručili su iz SSP-a.

(Beta, 22.07.2026)