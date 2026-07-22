Vremenska prognoza za sredu, 22. jul: Promenljivo oblačno i suvo sa slabim i umerenim vetrom

Beta pre 2 sata

Vreme u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, na severu tokom većeg dela dana suvo uz sunčane intervale, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom.

Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni.

Vreme u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i tokom većeg dela dana suvo.

Kratkotrajna kiša moguća je kao lokalna pojava u pojedinim delovima grada, a duvaće slab i umeren severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, a najviša oko 26 stepeni.

(Beta, 22.07.2026)