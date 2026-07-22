Aneli Ahmić u zagrljaju Asminove majke i sestre Maze po licu i teše bivšu snajku, dirljive scene u Eliti nakon finala: "Imale smo lep odnos" (video)
Blic pre 21 minuta
Aneli Ahmić je nakon završetka šoua saznala za teške porodične situacije koje su je veoma pogodile.
Najveći šok za Anelu bilo je saznanje da joj je majka tokom njenog boravka u rijalitiju bila u bolnici. Nakon uzbudljivog finala "Elite 9", u Šimanovcima su zabeležene izuzetno dirljive scene između Aneli Ahmić i porodice njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića. Asminova majka Melvida i sestra Minka pružile su Aneli podršku. Iako su u prošlosti imali brojne turbulencije, ovaj emotivni susret pokazao je da su sve nesuglasice ostavljene po strani radi dobrobiti