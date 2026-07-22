Aneli Ahmić u zagrljaju Asminove majke i sestre Maze po licu i teše bivšu snajku, dirljive scene u Eliti nakon finala: "Imale smo lep odnos" (video)

Blic pre 21 minuta
Aneli Ahmić u zagrljaju Asminove majke i sestre Maze po licu i teše bivšu snajku, dirljive scene u Eliti nakon finala: "Imale…

Aneli Ahmić je nakon završetka šoua saznala za teške porodične situacije koje su je veoma pogodile.

Najveći šok za Anelu bilo je saznanje da joj je majka tokom njenog boravka u rijalitiju bila u bolnici. Nakon uzbudljivog finala "Elite 9", u Šimanovcima su zabeležene izuzetno dirljive scene između Aneli Ahmić i porodice njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića. Asminova majka Melvida i sestra Minka pružile su Aneli podršku. Iako su u prošlosti imali brojne turbulencije, ovaj emotivni susret pokazao je da su sve nesuglasice ostavljene po strani radi dobrobiti
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