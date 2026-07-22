"Glupačo, budalo" Aneli Ahmić majka javno izvređala: Haos nakon žurke u Šimanovcima, preko ovoga ne može da joj pređe

Roditelji Asmina Durdžića izjavili su da ne planiraju oprostiti ni Aneli ni Maji zbog uvreda koje su im upućene.

Izrazila je nezadovoljstvo time što se Aneli pomirila sa ljudima koji su joj ranije naudili. Mnogi su ostali u šoku kada je na žurki povodom kraja Elite 9 došlo do pomirenja Aneli Ahmić i porodice Asmina Durdžića. Na ovu situaciju je burno reagovala i njena majka Jasmina Ahmić. Jasmina je na svom Instagramu najpre podelila snimak emotivnog susreta Stanije sa Mevlidom i Mustafom. "Tako je to za vas, mičite vaše planove od Ahmića", napisala je ona, a potom videla i