"Monstrumi i foliranti" Taki Marinković izvređao Durdžiće na žurki Elite: Maja ne sedi sa njim za stolom, otišla kod Asminove porodice (video)

Porodica Durždić nije oprostila Maji i smatra da ona i njen otac treba da rade na sebi.

Asminov otac smatra da su Majine uvrede povredile mnoge i ističe da on nije uzvraćao uvredama. Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, sinoć je bio besan u finalu Elite 9, a sada je došao na žurku povodom kraja sezone. On nije podržao Majinu odluku da se izvini porodici Asmina Durdžića. Iako su Maja i Asmin izgladili odnose sa najmilijima, Taki je ostao pri svom stavu a sada je Asminovu porodicu opisao u tri reči. - Monstrumi, lažovi, foliranti - rekao je