"Ne diraj me, jesu ovo pretnje?" Stanija Dobrojević se posvađala sa prijateljem Marka Markovića: Obezbeđenje uletelo (video)

Blic pre 56 minuta
"Ne diraj me, jesu ovo pretnje?" Stanija Dobrojević se posvađala sa prijateljem Marka Markovića: Obezbeđenje uletelo (video)…

Najemotivniji trenutak bio je kada su Asminovi roditelji zagrlili Staniju i zaplakali tokom žurke.

Stanija je izjavila da su Asminu Durdžiću slali ljude zbog pretnji, što je dodatno pogoršalo situaciju. Stanija Dobrojević posvađala se sa prijateljem Marka Markovića što su zabeležile naše kamere. Došlo je do verbalnog sukoba, a onda je uletelo obezbeđenje. Staniji je prišao momak koji je rekao da joj čestita na pobedi i poručuje da ne priča loše o njegovom drugaru. "Obrati se Asminu Durdžiću, ne diraj me. Šta je ovo, jesu ovo pretnje? Asmin mu je slao momke da ga
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