Od heroja Donbasa do šefa vojske: Ko je novi vrhovni komandant Ukrajine? Zbog ovog snimka iz Marijupolja ušao je u legendu - Rusija drhti

Blic pre 3 sata
Od heroja Donbasa do šefa vojske: Ko je novi vrhovni komandant Ukrajine? Zbog ovog snimka iz Marijupolja ušao je u legendu -…

Drapatij je poznat kao general koji zahteva odgovornost i promene Demonstracije u Kijevu započele su nakon smene ministra odbrane Mihaila Fedorova Hiljade demonstranata okupljale su se prethodnih dana svake večeri u centru Kijeva, a mnogi od njih su uzvikivali ime jednog od najcenjenijih ukrajinskih generala: "Mihailo Drapatij!".

Sada se postavljaju pitanja ko je čovek koji je došao na mesto glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine i da li će imati snage za najvažniji zadatak - kraj rata u Ukrajini. Masovni protesti u prestonici Ukrajine, koji su počeli 15. jula nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smenio popularnog ministra odbrane Mihaila Fedorova, pretvorili su se u zahtev da bude smenjen glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski, zbog kojeg je, kako
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