Ove adrese bez vode 24 časa Isključenja zbog radova, a evo gde neće biti struje

Elektrodistribucija Srbije je najavila planirane prekide struje za 21. jul u Beogradu Prekidi su zbog radova na mreži i redovnog održavanja elektroenergetskih postrojenja Elektrodistribucija Srbije za sredu, 22. jul najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u više beogradskih opština.

Takođe, zbog radova na cevovodu u opštini Rakovica, delovi te opštine tokom 24 časa - od srede, 22. jula 8. sati do četvrtka, 23. jula 2026. godine u 8 sati, neće imati vodu. Isključenja struje obuhvatiće u sredu delove 9 beogradskih opština, najranije od 8, i najkasnije do 14 sati: KOJA ĆE SVE NASELJA U BEOGRADU BITI BEZ STRUJE I DO KADA - DETALJAN SPISAK Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi