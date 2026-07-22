Posle olujnog haosa, vreba nova opasnost! RHMZ upalio žuti meteoalarm: Evo gde danas prete kiša i grmljavina - ovaj deo Srbije je prvi na udaru

Blic pre 27 minuta
Posle olujnog haosa, vreba nova opasnost! RHMZ upalio žuti meteoalarm: Evo gde danas prete kiša i grmljavina - ovaj deo Srbije…
U Beogradu jutros pada kiša, a tokom dana se očekuju sunčani intervali i povremeno jak severozapadni vetar RHMZ je izdao žuti meteoalarm za celu Srbiju (osim Bačke) zbog opasnosti od pljuskova i grmljavine Nakon snažnog nevremena koje je juče pogodilo našu zemlju, danas u Srbiji nešto mirnije vreme - promenljivo oblačno sa najvišom temperaturom do 28 stepeni. Kako se navodi u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na severu Srbije tokom većeg dela dana
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