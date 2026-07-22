Povređeni novorođenče i deca (5: i 6) hitno prevezeni u Niš Detalji teške nesreće kod Kuršumlije: Dva auta stranih tablica se zakucala kod Merdara

Blic pre 25 minuta
Povređeni novorođenče i deca (5: i 6) hitno prevezeni u Niš Detalji teške nesreće kod Kuršumlije: Dva auta stranih tablica se…
Pacijent K. R. (37) je još uvek na pregledima, dok je R. N. (57) otpušten na kućno lečenje u stabilnom stanju Nezgoda se dogodila oko 13 časova između dva vozila sa stranim tablicama Nakon dijagnostike i terapije dvoje dece starosti pet i šest godina, koja su danas povređena u saobraćajnoj nezgodi nedaleko od administrativnog prelaza Merdare, su iz Opšte bolnice Prokuplje sanitetom uz pratnju medicinske ekipe, prebačena u Univerzitetsko klinički centar Niš radi
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