RHMZ je upravo objavio najnoviju prognozu do kraja meseca: Evo kada će konačno da prestanu pljuskovi, grmljavine, alarmi i nepogode

Blic pre 25 minuta
RHMZ je upravo objavio najnoviju prognozu do kraja meseca: Evo kada će konačno da prestanu pljuskovi, grmljavine, alarmi i…
RHMZ je izdao žuti meteoalarm zbog opasnosti od jakog vetra, pljuskova, grmljavine i mogućih šteta na imovini, saobraćaju i poljoprivredi Do kraja nedelje se očekuje promenljivo vreme, sa mogućom kišom i pljuskovima, posebno na severu, zapadu i centralnim krajevima Srbije Nakon snažne oluje propraćene obilnim pljuskovima, gradom i grmljavinom koja je juče zahvatila polovinu naše zemlje, možemo da osetimo drastični pad temperature. Najviša će se danas kretati do 28
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