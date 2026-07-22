"Skućili smo se kod njega" Mina Vrbaški i Viktor podigli vezu na viši nivo, a on otkrio: "Kad su je moji videli rekli su joj: "Koliko si lepa"" (video)

Oboje su izjavili da su veoma srećni i zadovoljni, te da njihova veza funkcioniše skladno izvan rijalitija.

Mina je Viktora, koji je šest godina mlađi od nje, upoznala sa svojom porodicom, a reakcije su bile veoma srdačne. Rijaliti par Mina Vrbaški i Viktor Gagić nakon završetka "Elite 9" podigli su svoju vezu na viši nivo i započeli zajednički život u njegovom domu. Viktor je pred kamerama ponosno otkrio kako je izgledao prvi susret njegove porodice sa Minom, istakavši da su bili oduševljeni i da su joj odmah udelili komplimente na račun izgleda. Bivši zadrugari ne